Aguero in gol, ma senza un rinnovo di contratto. Il TAS aiuta, il Coronavirus no

Il Manchester City potrebbe perdere Sergio Aguero nella prossima stagione. Pur essendo quasi intoccabile per l’attacco di Guardiola, che lo continuerebbe a preferire a Gabriel Jesus, non c’è accordo con i Mancunians per il rinnovo contrattuale. Anche perché la carta di identità non è tra le più verdi e finora in Premier League ha giocato solamente una partita a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori fino a qualche giorno fa.

VERDETTO DEL TAS - A luglio i Citizens stavano cercando di capire quali potessero essere gli scenari economici del Coronavirus, soprattutto in virtù di una possibile eliminazione a tavolino dalla Champions League a causa del Fair Play Finanziario. Invece la decisione della corte di riabilitare il City per le prossime edizioni di Champions ha ribaltato la situazione, almeno da un punto di vista puramente teorico. Aguero continua ad avere il contratto in scadenza ma il suo rientro in campo potrebbe riportarlo vicino a un prolungamento. Molto dipenderà dalle richieste economiche che potrebbe essere "alla Cavani".