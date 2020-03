AIC, l'agenda di oggi. Alle 14 consiglio direttivo, poi il confronto con la Serie A

vedi letture

Giornata molto importante quella di oggi per l'AIC, il sindacato dei calciatori, chiamato a intervenire per la salvaguardia del presente e del futuro del calcio italiano: il taglio degli ingaggi è l'argomento del giorno, in particolare per la Serie A. Alle 14, rivela Sky, è atteso infatti il consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Calciatori, alle 17 un primo confronto tra i rappresentanti dei club e la stessa AIC, e infine, in prima serata, l'atteso confronto tra la Lega Serie A e ancora l'AIC, ovviamente in call conference.