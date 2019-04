Ajax, De Ligt: "Felice del pari, con la Juve ci giocheremo tutto al ritorno"

© foto di Imago/Image Sport

Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax, ha parlato così della sfida alla Juventus di mercoledì, andata del doppio incrocio di Champions League evidenziata da Tuttosport: "È stata una grande sfida, sono forti. Va bene il pari, sono contento: hanno avuto le loro occasioni ma non sono mai stati realmente pericolosi. Noi abbiamo gestito il pallone e aspettato che si aprissero varchi per entrare. Lo abbiamo fatto bene e abbiamo avuto le nostre occasioni. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con un potenziale. Ronaldo? È un predatore dell’area: aspetta il momento giusto e poi sprinta in mezzo agli uomini. Giocare contro di lui è stato un grande stimolo, giocare contro l’intera Juve è una grande sfida perché sono una top squadra. Hanno dato tutto per vincere, sono contento del pari: ci giocheremo le nostre chance al ritorno".