Ajax, Ten Hag: "Ha vinto la squadra più fortunata. Atalanta? Sappiamo come passare il turno"

Al termine della partita contro il Liverpool, l'allenatore dell'Ajax Erik Ten Hag ha commentato così la sconfitta del suo Ajax ad Ajax Tv: "Ha vinto la squadra è stata più fortunata, lo dice il tabellone finale. C'è una sconfitta per 1-0 e questo è un peccato. Ho pensato che non fosse giusto. Meritavamo un pareggio, penso che questa sera si siano viste due squadre che si sono tenute in equilibrio e alla fine ha vinto la più fortunata. Il risultato è amaro, perché si sarebbe potuto fare di più. Avremmo potuto avere una posizione migliore. Sappiamo cosa fare per passare il turno".