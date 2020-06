Al Verona la prima vittoria della ripresa, il Cagliari non svolta: 2-1 al Bentegodi, Hellas settimo

Verona batte Cagliari 2-1. Espulsi Borini e Cigarini.

(14’ e 26’ Di Carmine; 43’ Simeone)

Il Verona scappa, soffre, resiste. E infine vince. La sorpresa della Serie A torna in campo e nulla sembra cambiato: 2-1 al Cagliari, alla ripresa del campionato. Settimo posto in classifica per Ivan Juric, che al Bentegodi è addirittura da Champions League: 24 punti in 13 partite tra le mura amiche, solo Juventus, Lazio e Inter hanno fatto meglio. Primo tempo spettacolare: la doppietta di Samuel Di Carmine lancia i padroni di casa, l’espulsione di Fabio Borini ne complica i piani. E il gol di Giovanni Simeone, che vale il 2-1 e le speranze di Walter Zenga di vincere la sua prima partita alla guida dei sardi, sembra il preludio a una ripresa di assedio. Juric capisce l’antifona e abbassa i suoi, poi un altro rosso, questa volta a Luca Cigarini ristabilisce la parità numerica. E il bunker dell’Hellas, nonostante qualche scricchiolo, tiene botta. Anche sulla stanchezza, che negli ultimi 45 minuti si fa sentire eccome. Il Verona, per ora, ha più benzina. Si prende i 3 punti e sale al settimo posto. Ma il Cagliari può sperare.

LE SCELTE INIZIALI: JURIC SORPRENDE, ZENGA SENZA DUE BIG -

Il tecnico dell’Hellas spariglia le carte. Fuori due titolari fissi come Gunter e Veloso, più Zaccagni atteso anche lui dal primo minuto: nell’undici di partenza c’è Empereur in difesa (con Kumbulla che torna centrale) e Badu a centrocampo. Borini e Verre a supporto del centravanti Di Carmine. Il primo Cagliari di Zenga deve fare a meno di Nainggolan e Joao Pedro: l’Uomo Ragno sceglie il 3-5-2 con Pereiro vicino a Simeone in attacco. In mediana, Ionita vince il ballottaggio con Birsa per l’out di destra: Nandez-Cigarini-Rog al centro.

IL VERONA (RI)PARTE FORTE -

La squadra del Bentegodi sembra quella di marzo, di tutta la stagione. Parte subito a razzo, Lazovic impegna Cragno nei primissimi minuti e poi anche Rrahmani si presenta in area del Cagliari. Al quarto d’ora, l’Hellas passa in vantaggio, con una soluzione quasi inedita: il centravanti. Scambio Amrabat-Lazovic sulla sinistra, cross del serbo (al quinto assist stagionale) per la testa di Di Carmine. Che salta prima e meglio di Pisacane e di testa gira alle spalle di Cragno. 1-0 Hellas, Di Carmine segna il primo gol veronese in questo ritorno della Serie A.

ANCORA DI CARMINE, 2-0 SCALIGERO -

Poco Cagliari, tanto Verona. Non paga del vantaggio, la squadra di Juric si riversa in attacco, approfittando degli spazi dei timidi sardi. Lazovic stampa la palla sulla traversa, poi Cragno si supera su Verre e Faraoni. Al 26’, anche lui capitola di nuovo: gran lavoro proprio di Verre, che serve Di Carmine fuori area. Missile dalla distanza del centravanti, che trova il 2-0 con un vero e proprio gol d’autore. Mandando nel pallone i rossoblù.

ESPULSO BORINI, VERONA IN 10 -

Superata la mezz’ora, la partita cambia. Borini scivola e anticipa Rog sul pallone. Ne nasce un parapiglia tra i giocatori delle due squadre, ma inizialmente Manganiello assegna punizione al Verona. Richiamato al monitor dal VAR, l’arbitro cambia però idea: Borini è primo sulla palla, ma tiene il piede a martello (in tutta onestà, non sembra in maniera intenzionale) sulla tibia del croato. Rosso per l’attaccante di Juric, che lascia in dieci i suoi compagni.

E SIMEONE RIAPRE I GIOCHI, 2-1 ALL’INTERVALLO -

Il Verona non può riposare e invece dorme, a livello difensivo. Lancio di Cigarini, Pellegrini scappa sulla sinistra e di testa appoggia per Simeone, solissimo nell’occasione. Girata dell’argentino, 2-1 a un soffio dall’intervallo e distanze dimezzate. La partita è riaperta, mentre le squadre si dirigono negli spogliatoi per un bel tè freddo.

GIRANDOLA DI CAMBI ALLA RIPRESA -

Juric e Zenga cambiano le carte in tavola. Fuori Verre, uno dei migliori, per Veloso nel Verona. Mentre il Cagliari risponde togliendo Pereiro per fare posto a Birsa. E tre minuti dopo ancora un cambio negli scaligeri: esce, a sorpresa, il man of the match, Di Carmine, per Zaccagni. Partita a scacchi, anche grazie alla possibilità di effettuare cinque cambi.

IL CAGLIARI CI PROVA, POI ROSSO PER CIGARINI -

Più accorto il Verona, a difesa del vantaggio. Più offensivo il Cagliari, a caccia del pareggio: la fotografia della ripresa, in maniera abbastanza prevedibile, è questa. Almeno fino al 70’: da poco ammonito, Cigarini ferma Zaccagni in ripartenza. Secondo giallo e conseguente rosso per il centrocampista dei sardi, che oggi festeggia 34 anni ma lascia i suoi compagni di squadra in dieci (contro dieci) per gli ultimi venti minuti di gioco.

AMRABAT TIENE SU IL VERONA -

Tanta stanchezza nei minuti finali, l’Hellas si affida soprattutto al centrocampista di origini marocchine, che tiene alta la squadra padrona di casa. Zenga butta dentro anche Paloschi per cercare di alzare i giri dei suoi, ma superare la fortezza difensiva costruita dagli scaligeri è pressoché impossibile. Nel finale gran palla di Birsa per l’inserimento di Nandez: lo scarico al centro non trova compagni di squadra reattivi.

Il tabellino

HELLAS VERONA-CAGLIARI 2-1

Ammoniti: 34’ Badu nel Verona. 16’ Pereiro, 34’ Nandez, 51’ Pisacane, 80’ Ceppitelli nel Cagliari.

Espulsi: 35’ Borini nel Verona. 70’ Cigarini (doppio giallo) nel Cagliari..

HELLAS VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Borini, Verre (45’ Veloso); Di Carmine (48’ Zaccagni). Allenatore: Ivan Juric.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli (68’ Paloschi), Pisacane; Ionita, Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini (84’ Lykogiannis); Pereiro (45’ Birsa); Simeone. Allenatore: Walter Zenga