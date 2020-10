Alanyaspor di Babacar primo in Turchia. Terzi Biglia e Viviano

Vincere contro il Galatasaray non è cosa da tutti i giorni, soprattutto all’Ataturk di Istanbul. E sono due italiani a firmare il crack contro gli aranciorossi: il primo è in campo, El Khouma Babacar, centravanti arrivato in prestito dal Sassuolo dopo l’ennesima stagione deludente con il Lecce, l’altro è Francesco Farioli, ex preparatore dei portieri sempre dei neroverdi, divenuto allenatore in seconda dell’Alanyaspor primo in classifica in Super Lig.

TERZO POSTO PER BIGLIA E VIVIANO - In seconda posizione c’è il Fenerbahce, probabilmente la candidata numero uno alla vittoria finale, mentre al terzo posto - a completare il podio - ci pensa il Karagumruk che ha tre “italiani”. Il primo è Emiliano Viviano, in porta, in mezzo alla retroguardia c’è Ervin Zukanovic, rientrato in Italia alla SPAL a gennaio per poi emigrare. Infine Lucas Biglia, il cui contratto con il Milan è scaduto a giugno e ha deciso per una nuova esperienza in Turchia. Tra i nomi meno di grido ci sarebbe pure quello di Jure Balkovec, ex Empoli, Hellas Verona e Bari. Cinque partite, otto punti a pari merito con l’Antalyaspor.