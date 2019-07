© foto di Insidefoto/Image Sport

Proseguono i contatti per portare Gianluca Mancini dall'Atalanta alla Roma, spiega Leggo. E' uno dei primi nomi per la difesa della società giallorossa che però cerca anche un uomo d'esperienza come Toby Alderweireld: al Tottenham, però, la Roma ha chiesto anche il centrocampista Moussa Sissoko.