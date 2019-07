© foto di Insidefoto/Image Sport

Toby Alderweireld è l'obiettivo della Roma per la difesa. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che il belga può arrivare dal Tottenham senza lo scambio con Nicolò Zaniolo, per questo i giallorossi sarebbero pronti a investire dieci milioni di euro.

Alderweireld dà l'ok - Il calciatore ha già fatto sapere di essere pronto ad accettare la soluzione giallorossa, mentre la dirigenza romanista ha accelerato per il belga dopo aver riscontrato problemi per Gianluca Mancini dell'Atalanta. Alderweireld ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro valida fino al 25 luglio, ma un contratto con gli spurs fino al 2020.

Le cifre - Vista la scadenza contrattuale, l'affare si può chiudere intorno ai dieci milioni. Ci sarebbe poi da trovare l'intesa col ragazzo: a Londra guadagna 4 milioni di euro, la Roma può arrivare a offrire 2,5 milioni più bonus. Per questo assicurerebbe al classe '89 un contratto fino al 2023.