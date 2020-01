Toby Alderweireld, ex compagno di Christian Eriksen al Tottenham, ha voluto salutare così il danese, che da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: "Abbiamo condiviso tanti ricordi speciali insieme che amerò sempre. Buona fortuna per il prossimo capitolo, amico mio".

We have shared so many special memories together at Spurs that I will always cherish. Good luck for the next chapter my friend 🙌🏼@ChrisEriksen8 pic.twitter.com/HTF42NFgeS

— Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) January 28, 2020