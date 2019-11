"Credo di essere nella storia del Liverpool". Sorride, Alisson, intervistato dal The Indipendent. "Con le parate decisive dell'ultima Champions, nei momenti clou, credo di essere nella storia della società. Ho dato tutto in quelle parate, abbiamo dato tutto in quelle partite". Poi un retroscena. "Il Napoli ha provato a prendermi prima del Liverpool. Il Presidente mi ha contattato ma se fossi andato dalla Roma al Napoli mi sarei messo in una situazione complicata. C'è rivalità: ammiro Napoli, è una squadra forte e dura da affrontare ma sono contento di essere a Liverpool".