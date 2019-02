© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio tra Liverpool e Bayern Monaco, il portiere brasiliano Alisson ha parlato a Sky Sport della sfida tra Roma e Porto: "Chi passa tra i giallorossi e il Porto? Non si sa mai. La Roma ha fatto un bellissimo lavoro, sta tornando sulla strada dell'anno scorso anche in Serie A. Ho guardato la partita contro il Porto: ha fatto bene, ha gestito bene e ha messo intensità. C'è qualità in mezzo al campo. Sono contento che abbiano vinto. Quando non sono in campo, tifo per loro. Italiano perfetto? No, devo lavorare un po' (ride, ndr)".