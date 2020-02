vedi letture

Allarme Coronavirus. Da Roma a Torino: la A tra porte aperte e chiuse. Dubbio Udine e Genova

La Serie A riprenderà a giocare nel prossimo weekend. Ieri sono arrivate le parole del ministro Spadafora che ha dato il via libera alla disputa delle gare a porte chiuse nelle regioni colpite dall'allerta Coronavirus e a partire da sabato tutte le squadre torneranno in campo. In alcuni campi non è ancora detto che si debba giocare senza pubblico, a partire dalla partita a Udine tra Udinese e Fiorentina, con la regione Friuli che ha chiesto il rinvio e i due club d’accordo a giocare lunedì a porte aperte. In dubbio anche Sampdoria-Verona di lunedì: in Liguria non è stato riscontrato ancora nessun caso ma la situazione è in evoluzione. Questo, nel dettaglio, tutte le gare della prossima giornata, con l'apertura o la chiusura degli spalti:

SABATO 29 FEBBRAIO

Lazio-Bologna ore 15: porte APERTE

Udinese-Fiorentina ore 18: porte CHIUSE (possibile rinvio a lunedì per poter giocare a porte APERTE)

Napoli-Torino ore 20.45: porte APERTE

DOMENICA 1 MARZO

Milan-Genoa ore 12.30: porte CHIUSE

Lecce-Atalanta ore 15: porte APERTE

Parma-SPAL ore 15: porte CHIUSE

Sassuolo-Brescia ore 15: porte CHIUSE

Cagliari-Roma ore 18: porte APERTE

Juventus-Inter ore 20.45: porte CHIUSE

LUNEDÌ 2 MARZO

Sampdoria-Hellas Verona ore 20.45: porte APERTE (in attesa di altre comunicazioni)