Allarme Coronavirus. Euro 2020: la UEFA per il momento non pensa al rinvio

Euro 2020 si giocherà? Presto per dirlo, la situazione legata all'emergenza Coronavirus è in continua evoluzione ma La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla proprio di questo, affermando che per il momento la UEFA non sta pensando al rinvio della competizione. Le decisioni definitive verranno comunque prese nelle prossime settimane e molto dipenderà dal propagarsi o meno del virus in Europa.