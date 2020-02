vedi letture

Allarme Coronavirus. Hellas Verona, rinviate tutte le gare di settore giovanile e attività di base

Preso atto dell’indicazione del Consiglio dei Ministri e della Comunicazione del CONI di sospendere tutti gli eventi sportivi in programma domenica 23 febbraio, in Lombardia e in Veneto, a causa della criticità determinata dal Coronavirus, la FIGC ha disposto il rinvio di tutte le gare del Settore Giovanile gialloblù per la giornata odierna (Under 17, 16 e 15). Contestualmente, il Comitato Regionale Veneto ha disposto analogo provvedimento per tutte le gare dell'Attività di Base (dall'Under 14 all'Under 9).