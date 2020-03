Allarme Coronavirus. Lippi: "Se le squadre si allenano tanto vale che giochino le partite"

vedi letture

Nel suo intervento a Radio Rai, l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Marcello Lippi, ha parlato anche dell'ipotesi che la Serie A possa fermarsi: "Alcuni allenatori hanno detto che non vedono perché si debba togliere due ore di svago alle persone in un momento così difficile, altri dicono il contrario. Fermare il campionato poi cosa vuol dire? Si fermano completamente le squadre? I giocatori si allenano tutti i giorni e allora tanto vale che vadano a giocare le partite. Il mio parere personale? Ci sono persone che devono decidere, il mio pensiero non conta. Ieri ho visto giocare i calciatori con entusiasmo. Ho sentito dire che dopo i gol i giocatori non dovrebbero abbracciarsi, ma come si può dire una cosa del genere. Chi dice così non sa di cosa parla. Tutti devono fare la loro parte, tutti. Ho visto tanta gente che è andata in giro ieri ma il Governo ha raccomandato altre cose e non penso che tutti stiano facendo la loro parte".