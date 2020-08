Allegri il dopo Conte all'Inter? Galeone: "Un fenomeno, vede dove altri non arrivano"

vedi letture

Massimiliano Allegri è il principale candidato alla panchina dell'Inter in caso di addio con Antonio Conte. Tutto dipenderà dall'esito dell'incontro di domani fra l'ex ct e il presidente Zhang. Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Allegri, ha raccontato segreti e dettagli del possibile futuro tecnico nerazzurro: "Allegri è un fenomeno, è fuori concorso: vede dove altri non arrivano. Sa incidere sulle partite e ha incursioni dialettiche straordinarie con cui sa rasserenare l'ambiente. E' come Ancelotti o Capello. Conte? Non so come mai abbia detto certe cose. Stress? E quelli che guadagnano 1200 euro al mese?".