Allegri parla chiaro: "Cristiano Ronaldo da solo non è più forte della Juventus"

"Ronaldo è un esempio incredibile a livello mentale". Massimiliano Allegri torna a parlare dalla Francia, e intervistato da L'Equipe l'ex tecnico della Juventus esalta così il fuoriclasse portoghese: "Ha vinto cinque Palloni d'oro e cinque Champions League eppure si pone sempre degli obiettivi. La differenza tra vincere e perdere è che per vincere ti devi sacrificare ed essere sempre in grado di lavorare al meglio, ma da solo non è più forte della Juventus. La Champions si vince anche con un po' di fortuna, oltre che con le condizioni poste durante la stagione per arrivare in maniera ottimale dal punto di vista fisico e mentale".