© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ritrova Alvaro Morata. Un attaccante che in bianconero aveva dimostrato di poter essere decisivo ai massimi livelli anche per qualche limite caratteriale. Domani lo spagnolo sarà titolare nell’Atletico Madrid di Simeone e in conferenza stampa Massimiliano Allegri ne ha parlato così: “I suoi limiti caratteriali di oggi non li so perché l'ho allenato tanti anni fa. Da noi è cresciuto tanto: nella partita secca dà il suo meglio, nella continuità ha dimostrato di avere un suo punto debole".