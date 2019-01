Allegri schiera la Juve: "Giocano CR7 e Dybala, ballottaggio per il terzo"

"Di sicuro gioca Ronaldo". In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha anticipato alcune scelte di formazione in vista di Juventus-Milan, Supercoppa Italiana in programma domani alle 18,30 italiane in quel di Gedda: "Al posto di Mandzukic uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. L'altra maglia è di Dybala.

Cancelo e Kean? Speriamo di non andare ai supplementari. Per quanto riguarda Cancelo, sta bene. Davanti il cambio può essere quello, ma anche fatto a gara in corso. Kean si è comportato bene a Bologna e anche in mezzo stanno bene tutti. Domani, per noi è un buon test in vista delle altre sfide secche”.