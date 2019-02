Allegri su Ramsey: "Grande giocatore, ma avremo tempo per parlarne..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa odierna, tenuta alla vigilia della sfida di campionato contro il Frosinone, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri s'è così espresso su Aaron Ramsey, centrocampista gallese che il club bianconero ha ufficializzato in settimana e si aggregherà alla Juve a partire dal prossimo luglio: "Qual è il suo giudizio tecnico sul calciatore? Non lo so, i giocatori vanno allenati per dare giudizi. È un grande giocatore, ma avremo tempo per parlare dei giocatori dell'anno prossimo tra qualche mese e all'inizio della prossima stagione".