LIVE TMW - Juve, Allegri: "Ronaldo e Bonucci dal 1'. Dybala? Uno dei migliori"

Dall'inviato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani in campo allo Stadium con il Frosinone, cinque giorni prima della sfida di Champions League contro l'Atletico a Madrid. Un rodaggio formato Champions per la squadra di Massimiliano Allegri, che dovrà comunque affrontare un collettivo che arriva dall'impresa dei tre punti tolti alla Samp a Genova. L’allenatore bianconero presenta il match alle 14: Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "Pensiamo a battere il Frosinone e a portare a casa i tre punti. Sarebbe una vittoria in meno in vista dell'obiettivo scudetto. Non scordiamo che hanno vinto tre volte fuori casa" le prime parole del mister bianconero.

LA BBC - "Dobbiamo fare una partita seria, per migliorarci, e poi preparare al meglio la sfida di Champions. Barzagli è fuori da molto tempo, verrà in panchina: ha trovato una terza giovinezza. Chiellini difficilmente partirà dall'inizio. Invece, gioca Bonucci. Dobbiamo valutare Rugani perché oggi aveva un fastidio. Se non gioca lui, ci sarà Caceres".

RIENTRA DYBALA - "Ronaldo gioca, perché non dovrebbe? A metà campo, molto probabilmente sarà fuori Matuidi. In attacco rientra Dybala: alla Juve ha fatto numeri impressionanti, ed è uno dei giocatori più bravi in circolazione. In porta ci sarà Szczesny. Potrebbe giocare Spinazzola, comunque saranno due fra lui, Cancelo e De Sciglio".

RAMSEY - "Un grande giocatore, ma ne parleremo fra qualche mese...".

VERSO MADRID - "Parlando di Champions, pensiamo a noi stessi e a passare il turno contro l'Atletico. Sulle partite di ieri? Il Real Madrid ha vinto da Real, e il Tottenham ha fatto una bella gara".

QUI JUVE - "La squadra in questo momento sta bene, è molto concentrata per il finale di stagione. Da domani inizia una serie di partite in cui ci giochiamo moltissimo".

FUTURO ALLEGRI - "Il mio futuro? Io sto bene qui da cinque anni, e sono felice. Ma adesso sono concentrato su quello che dobbiamo portare a casa".

FORZA WOMEN - "Faccio un grande in bocca al lupo alle Juventus Women per la sfida di domenica. Contro il Milan sarà una partita scudetto, e sarà una bella gara".

VAR IN CHAMPIONS - "ll Var in Champions? Sono contento, perché è utile. Il gol annullato ieri all'Ajax in situazioni normali non sarebbe stato annullato".

Termina la conferenza.