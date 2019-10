© foto di Pietro Mazzara

Allerta meteo sulla Liguria, il prossimo weekend si scatenerà una forte perturbazione - sottolinea l'edizione on line del Corriere dello Sport - che può rischiare anche di far saltare la partita di Marassi tra Sampdoria e Roma. Da venerdì 18 fino a lunedì 21 ottobre infatti sono previste precipitazioni tali da poter essere diramata un allerta meteo per il fine settimana. Domenica alle 15 lo stadio Luigi Ferraris sarà colpito da pioggia e vento, che potrebbero anche spingere la Lega, dopo un consulto con il comune di Genova, a rinviare la partita.