Amazon e Netflix per i diritti tv, Agnelli: "Positivo, mettono in discussione modello pay tv"

Amazon e Netflix all'interno dei diritti televisivi? Ne parla Andrea Agnelli, presidente della Juventus, in conferenza stampa. "Fa piacere vedere l'ingresso di attori come Amazon e Netflix. Fanno pick specifici, è una notizia positiva, mette in discussione il modello pay tv italiano. In Italia siamo indietro, vediamo cosa succede con le Tel-co, come è successo con BT e Telefonica tra UK e Spagna. Abbiamo saltato quel ciclo, oppure vediamo come Telecom sceglierà di distribuire i contenuti. Amazon e Netflix ora fanno esperimenti ma sono operatori dove non conosciamo la disintermediazione dell'utente finale".