Amrabat o Veloso? Juric: "Uno è devastante, l'altro forte tecnicamente"

Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, soffermandosi anche su alcuni singoli: "Verre e Di Carmine come stanno? Di Carmine non ha recuperato, Verre è una delle opzioni, non so se giocherà. Amrabat fisicamente è devastante, Veloso è meglio tecnicamente, ma fanno bene entrambe le fasi".

Cosa chiedi a Verre? "Ha avuto molte occasioni, è un dato positivo, è stato sfortunato. Può migliorare l'intensità del suo gioco, partecipa al gioco d'attacco ma ogni tanto ha bisogno di pausa e in A non puoi concedertele".

Kumbulla tornerà titolare? "Non lo sto dosando, non credo in queste cose. Guardo gli allenamenti e gioca chi sta meglio, senza guardare all'età. Sia i giovani che i vecchi fanno brutte prestazioni, se la fa un giovane si dice che deve migliorare. Sono ragazzi seri, possono fare una buona prestazione".

Perché ha confermato Zaccagni? "Poteva far meglio in zona gol. Ha avuto delle occasioni, ma non l'ho visto male come livello di gioco. Abbiamo una squadra che ha difetti, non bisogna esagerare con le critiche. Vado leggero, non credo ci siano cali di attenzione, ma perché stiamo crescendo".