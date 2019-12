Fonte: dall'inviato Arturo Minervini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis si incontreranno tra oggi e domani per determinare quale sarà il futuro del tecnico e di conseguenza il destino della panchina del Napoli (ci sarebbe un accordo con Gattuso, ndr): non è da escludere infatti che i due giochino d'anticipo rispetto a quanto dichiarato e già in nottata si vedano per capire se c'è la volontà di proseguire insieme dopo le recenti vicissitudini.