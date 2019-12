Ancelotti: "De Laurentiis preoccupato, ma insieme risolveremo tutto"

Fonte: TuttoNapoli.net

L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha analizzato così in conferenza stampa il pareggio odierno contro l'Udinese: "La gara è stata dai due volti, è andato molto male il primo tempo e quindi le risposte non ci sono state. Meglio nella ripresa, con più coraggio, determinazione, idee, ritmo, velocità, aggressività. Da una parte c'è la delusione per i primi 45 minuti, dall'altra è stata positiva la reazione. I giocatori non devono giocare per me, ma per la maglia che portano. Sono preoccupati, nervosi, lo abbiamo visto anche oggi e questo annebbia un po' le idee, ma non ci sono spaccature. I tifosi devono essere tranquilli, anche con me perché ne ho sentite tante. Non c'è nessuna contestazione dei metodi, ma solo nervosismo per il periodo che nessuno si aspettava. Manca solo la scintilla, martedì potrebbe essere la giornata giusta".

Pesa più il primo tempo o il secondo?

"Quando la partita si indirizza non c'è verso di cambiarla di solito, mi ha sorpreso il primo tempo, ma anche la reazione del secondo tempo. Abbiamo sfruttato più Llorente col gioco sugli esterni, non dobbiamo però snaturare la nostra idea di gioco nel fraseggio".

Ha sentito De Laurentiis?

"Vivo così da 40 anni, so che quando le cose vanno male la panchina traballa, ma non significa che non ci sia fiducia nella società. Sento De Laurentiis tutti i giorni, si informa, è preoccupato come noi, ma insieme la risolveremo".