© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fioccano i saluti a Carlo Ancelotti, c'è anche quello di Eljif Elmas. "Mister, grazie per tutto quello che hai fatto per me. E' stato un piacere lavorare con te e averti come tecnico. Ti auguro il meglio per la tua carriera", ha scritto il centrocampista macedone, acquistato in estate dal Napoli anche su indicazione dell'allenatore di Reggiolo. Il saluto di Elmas è arrivato tramite la sua pagina Instagram.