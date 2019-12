© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, saluta l'esonerato Carlo Ancelotti tramite il suo profilo Twitter. "Mister grazie per tutto ciò che hai fatto, sei stato una persona speciale per me, ti auguro il meglio, ovunque tu vada ti meriti il meglio. Un abbraccio forte e in bocca al lupo.