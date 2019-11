© foto di Insidefoto/Image Sport

È il momento più difficile da quando siede sulla panchina del Napoli, ma Carlo Ancelotti non perde la sua proverbiale calma e si mostra ottimista in vista dei prossimi impegni. Il tecnico emiliano ha postato sul proprio profilo Twitter una foto con un messaggio preciso: "Piena fiducia nei miei giocatori e nei nostri fan per la nostra sfida Champions. Forza Napoli sempre". L'obiettivo è quello di tornare a vincere in Champions, per poi ritrovare il successo anche in campionato.