Ancelotti: "Tempi maturi per un trofeo. 2° posto? Mi viene la pelle d'oca..."

Intervistato da Tv Luna, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato anche dell'eterno dualismo con la Juventus.

I tempi sono maturi per un trofeo?

"Penso di sì, c'è grande motivazione da parte di tutti. La vittoria non deve rappresentare un'ossessione, ma un grande sogno che cerchiamo di realizzare tutti insieme".

Con o senza l'arrivo di un grande top player, come si può battere la Juventus?

"Migliorando la qualità della rosa, non serve prendere un nome per scaldare la piazza. Questa deve scaldarsi vedendo una squadra che gioca bene. Il 31 agosto saremo pronti e tutti concreti".

Come si rendono felici i tifosi?

"Il secondo posto non basta più, dobbiamo portare a casa qualcosa. A parlare di secondo posto mi viene la pelle d'oca".