E' da poco terminata la prima frazione all'Olimpico, col Milan in vantaggio sulla Roma per 1-0. A rompere l'equilibrio ci ha pensato il 'solito' Piatek al 25', sfruttando al massimo il traversone di Paquetà dalla sinistra per anticipare Fazio e battere Olsen. La formazione di Di Francesco ha provato ad attaccare fin dall'avvio, così come dopo il vantaggio rossonero senza però trovare la via del gol. Bene Donnarumma, che ha chiuso lo specchio della sua porta sulle conclusioni insidiose di Dzeko e Zaniolo. Nel finale di prima frazione, ancora Donnarumma protagonista sul colpo di testa di Schick e sulla pronta ribattuta di Dzeko. Ammoniti finora Manolas, Zaniolo e Suso.