"Insistere, resistere e conquistare" è il post che Andrè Silva, attaccante portoghese del Milan, ha pubblicato sul proprio account Instagram nella serata di ieri. Una frase, quella dell'ex Porto che spiega in maniera sintetica quella che è la sua volontà: rimanere in rossonero. Una scelta, quella dell'attaccante lusitano, che però va in netto contratto con la decisione del club meneghino di fare cassa con la sua cessione. Una volontà di addio che la dirigenza del Milan ha chiarito in maniera netta: no ai prestiti, anche per questioni di bilancio, e addio a titolo definitivo. Tutto questo quando mancano 11 giorni alla fine del mercato.