Andrea Pirlo nuovo tecnico della Juventus: "Da Maestro a Mister, fino a diventare... IL Mister"

vedi letture

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus, adesso è anche ufficiale. Il sito dei bianconeri commentato così la nuova avventura del 'Maestro', passato in pochissimi giorni dal ruolo di tecnico della formazione Under23 a quello di timoniere della prima squadra: "Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio. Come si era detto circa una settimana fa: da Maestro a Mister. Da oggi per il popolo juventino sarà IL Mister, poiché la società ha deciso di affidargli la guida tecnica della Prima Squadra, dopo averlo già selezionato per la Juventus Under23".