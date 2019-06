© foto di PhotoViews

Il triplo fronte di ieri sulla panchina del Genoa sembra aver partorito Aurelio Andreazzoli come prossimo allenatore del Grifone. Resta però prima da salutare Cesare Prandelli, blindato a Genova da un contratto fino all'estate del 2020. Secondo quanto rimbalza dalla Liguria, dovrebbe essere martedì il giorno della possibile separazione da Prandelli e del matrimonio con Andreazzoli: pronto un biennale da 700mila euro a stagione. L'alternativa è l'altro fronte valutato ieri, Leonardo Semplici, che dovrebbe però restare alla SPAL: "i presupposti per farlo ci sono", ha detto negli scorsi giorni. Quello del Genoa resta un binario aperto, sempre valido. Però adesso l'ex tecnico dell'Empoli sembra in pole position e l'inizio della prossima settimana sarà decisivo per mettere ogni tassello al proprio posto. Partendo dall'addio a Prandelli.