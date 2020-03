Annuncio dell'OMS: "Coronavirus è una pandemia globale. Giuste le misure dell'Italia"

"Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall'Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni", l'ha detto il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing tenuto oggi a Ginevra sull'epidemia di coronavirus. L'OMS ha poi annunciato che, vista la diffusione, l'emergenza coronavirus può essere ufficialmente classifica come una pandemia, ovvero epidemia diffusa a livello globale.

🚨 BREAKING 🚨

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020