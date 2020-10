Antonio Conte cambia la sua Inter all'intervallo: fuori Sanchez, al suo posto Lautaro Martinez

vedi letture

Antonio Conte evidentemente non è rimasto soddisfatto del lavoro offensivo della sua Inter nel primo tempo della sfida contro il Borussia Moenchengladbach. Per questo motivo, a inizio ripresa, il tecnico nerazzurro decide di lasciare negli spogliatoi Alexis Sanchez per far spazio a Lautaro Martinez.