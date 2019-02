Santiago Arias, esterno dell'Atletico Madrid, è stato vicino alla Serie A la scorsa estate ma ora pensa alla Champions League. Testa alla sfida contro la Juventus, con l'ex PSV che ha detto attraverso le colonne del Corriere dello Sport: "Mi piace parlare sul campo. E' bello affrontare un club così. Se piacevo ai bianconeri? Lasciamo stare il passato. Sono all’Atletico e sono felice di essere qui. Voglio dare il massimo per ripagare la fiducia. Juve favorita per il passaggio del turno? E’ complicato dire chi è favorito. Finora loro hanno disputato una grande stagione e credo che sia giusto considerarli favoriti per arrivare alla finale, ma la Champions è una competizione strana. Noi scenderemo in campo convinti delle nostre potenzialità, siamo l'Atletico e possiamo battere chiunque", le sue parole.