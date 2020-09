Arrivo a sorpresa per l'Hellas: a un passo il trequartista serbo Ilic del Manchester City

Un altro innesto a sorpresa per l'Hellas Verona. Sky Sport spiega che gli scaligeri hanno definito per il classe 2001 del Manchester City Ivan Ilic. Trequartista ed esterno mancino, è reduce da due stagioni in prestito in Olanda al NAC Breda.