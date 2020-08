Arsenal a un passo da Willian: prima però vuole cedere Mkhitaryan alla Roma

vedi letture

Willian, pronto a svincolarsi dal Chelsea, è in procinto di diventare un giocatore dell'Arsenal. Una trattativa in fase avanzata ma non ancora conclusa: il The Sun spiega che prima i Gunners vogliono definire, anche ufficialmente, il passaggio di Henrikh Mkhitaryan fino al 2021 alla Roma.