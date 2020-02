vedi letture

Arsenal-Abaumeyang, si complica il rinnovo. L'Inter lo valuta per il dopo Lautaro

Si ritorna a parlare di Pierre-Emerick Aubameyang in chiave Inter. Come riportato infatti da Fcinternews.it, allo stato attuale non decollano le trattative per il rinnovo dell’attaccante dell’Arsenal, in scadenza nel 2021. I Gunners attualmente chiedono 40 milioni di euro, cifra che andrà sicuramente ritoccata al ribasso visto che il calciatore va verso i 31 anni. Aubameyang sarebbe felice di tornare in Italia dove ha giocato da ragazzino tra le fila del Milan prima di essere ceduto al Saint-Etienne. Per l’Inter il gabonese rappresenta un obiettivo concreto in caso di cessione di Lautaro Martinez, anche per via delle caratteristiche che lo renderebbero compatibile con Romelu Lukaku. Aubameyang chiede un contratto quadriennale, ci sarebbero già stati primi contatti tra le parti ed è emersa una disponibilità di massima a trattare. Naturalmente tutto dipenderà dal futuro del Toro.