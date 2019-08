Arsenal, ag. Mustafi: "Sarebbe meglio andare via". Roma alla finestra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'agente e papà del difensore dell'Arsenal Shkodran Mustafi (27), Kujtim Mustafi, ha parlato ai microfoni di Sky Deutschland: “Shkodran si è divertito moltissimo con l’Arsenal. Abbiamo ancora due anni di contratto e non è esclusa una permanenza a Londra. Tuttavia il meglio per tutte e due le parti sarebbe lavorare per andare via“. Il giocatore è stato accostato alla Roma in questi ultimi giorni.