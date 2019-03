© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Felix Guende Garcia, agente di Denis Suarez, per parlare della prossima sfida sfida di Europa League contro il Napoli: “Sarà una bella sfida, sono due grandi squadre allenate da due top coach e non c'è una favorita. Denis Suarez sta giocando poco, non perché tatticamente in difficoltà, Denis si può inserire facilmente e può giocare anche in più posizioni: a centrocampo e sulle fasce. Manca però nel ritmo perché è arrivato a gennaio e ha bisogno di adattarsi al calcio inglese. Il Napoli è una grande squadra, è da anni che lotta per lo scudetto ed è vero che a livello fisico la squadra azzurra può avere un vantaggio, ma anche l'Arsenal ha le sue carte da giocarsi e la velocità sarà l'arma più importante. Denis Suarez non è arrivato a Napoli perché quando ti chiama il Barcellona è difficile dire di no".