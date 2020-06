Arthur-Juve fa salire ulteriormente la tensione in casa Barça: "Lo spogliatoio non ne può più"

"Lo spogliatoio del Barcellona non ne può più". A scriverlo questa mattina è La Gazzetta dello Sport, che all'indomani dello scambio ufficiale tra Arthur e Pjanic con la Juventus analizza i problemi del Barça di Setién. I senatori dello spogliatoio non sono mai stati così lontani dall'allenatore ex Betis, che ogni volta che parla in pubblico fa salire ulteriormente la tensione in tutto l'ambiente.

Il grande freddo tra Messi e il vice-allenatore Sarabia, le dichiarazioni infelici del tecnico su Arthur prima e Griezmann poi, ma anche la cessione del brasiliano alla Juve... Questi quattro episodi rappresentano la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tra voci sull'esonero di Setién e polemiche interne alla società che solamente una vittoria stasera con l'Atletico Madrid potrebbe mettere a tacere. Almeno per il momento.