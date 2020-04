Arthur, parole di addio alla Juventus: "L'unica opzione che mi interessa è il Barcellona"

"Sia chiaro, l'unica opzione che mi interessa è il Barcellona". A chiudere, apparentemente in via irreversibile, alla possibilità di lasciare la Liga è direttamente Arthur, centrocampista blaugrana negli ultimissimi giorni accostato con insistenza al mercato della Juventus.

"Ci sono sempre speculazioni sul mercato - afferma Arthur - ma onestamente la mia idea è molto chiara: voglio continuare a giocare nel Barcellona, sono estremamente sicuro di questo. Qui mi trovo bene - si legge nelle parole riportate da Marca - e voglio ringraziare ancora una volta club e staff per la loro fiducia. Una ragione in più per essere del tutto chiari".

Accanto al nome del 23enne, come detto, nelle ultime settimane sono apparse big del calibro di Juventus e Inter in Italia, e del Tottenham in Premier. "Il presunto interesse dei grandi club - continua il giocatore - fa sempre piacere a chiunque ed è un segno positivo, ma il mio pensiero è solo rivolto a giocare qui per molti anni. Il Barcellona è una squadra in cui ho sempre desiderato giocare. Ogni giorno mi sento più a mio agio. Adoro anche la gente e la cultura", le parole del brasiliano classe '96.