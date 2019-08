© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport svela una pista di mercato che coinvolge Torino e Udinese. In particolare granata e bianconeri stanno ragionando sull'eventualità di chiudere uno scambio, alla pari o quasi, fra Vittorio Parigini e Seko Fofana. Le valutazioni dei due giocatori sono simili, con l'Udinese che da tempo ha messo nel mirino l'esterno e col Torino che starebbe pensando al centrocampista per rimpolpare la linea mediana di Mazzarri. Originariamente i due club stavano parlando anche di Rodrigo De Paul e Kevin Bonifazi, ma la valutazione fatta per l'argentino (fra i 30 ed i 35 milioni) ha frenato sul nascere ogni trattativa.