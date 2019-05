© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo score stagionale recita sette gol, di cui quattro in campionato, e sette assist. Numeri positivi che dovrebbero portare al riscatto di Mario Pasalic. Un giocatore ritrovato da quando Gasperini ha deciso di arretrarlo, rinunciando a schierarlo da trequartista, per utilizzarlo in mediana come alternativa a De Roon e Freuler. Ora l'Atalanta sta lavorando sotto traccia per riscattarlo dal Chelsea stando a quanto riferisce Il Giorno: il costo fissato la scorsa estate è di 15 milioni.