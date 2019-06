Atalanta, altro cafetero nel mirino: si lavora per Muriel

© foto di Federico De Luca

Non basta Duvan Zapata, attaccante che l'Atalanta vuole trattenere per la Champions League. La Dea, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe ingaggiare un altro calciatore colombiano. Si tratta di Luis Muriel, in forza alla Fiorentina da gennaio ma pronto a tornare al Siviglia per cercare un'altra sistemazione.

Trattativa avanzata tra bergamaschi e andalusi. La dirigenza viola non riscatterà l'ex Sampdoria e Udinese per 15 milioni di euro, l’agente Lucci sta lavorando per arrivare alla stretta di mano con l'Atalanta e per dare una nuova chance al suo assistito. Muriel, come Duvan, sarà impegnato in Copa America con la nazionale dei cafeteros. Al termine della rassegna iridata sarà pronto per vestire una nuova maglia, l'Atalanta intanto lavora in tal senso.