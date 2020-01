© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene turche per Simon Kjaer, difensore danese in uscita dall'Atalanta. Dopo SPAL e Samp in Italia e Fenerbahçe in Turchia anche il Galatasaray si è messo sulle tracce dell'ex Roma e Siviglia. Secondo quanto raccolto dal quotidiano del Bosforo Fanatik, infatti, per la prossima settimana è fissato un appuntamento fra il club di Istanbul e Mikkel Beck agente del giocatore.