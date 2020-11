Atalanta, assenze pesanti contro il Liverpool. Gasperini: "De Roon e Gosens non ce la fanno"

Klopp ha detto che domani il Liverpool dovrà essere molto attendo a difendere. Cosa ha pensato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Liverpool ha risposto così. "Questo credo sia alla base delle squadre più offensive come possiamo essere noi o il Liverpool. La base parte sempre dalla capacità di riconquistare la palla e avere una buona base difensiva. Questo vale anche per le squadre più offensive che ci sono ", ha detto Gasperini che prosegue. "Saranno fuori De Roon e Gosens, per il resto abbiamo buone speranze di recuperare un po' tutti. Non ci sono particolari lesioni muscolari, un po' di affaticamento per Romero, Hateboer e Palomino, ma ci sono chance di recupero. Djimsiti e Toloi hanno recuperato".

