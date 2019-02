© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Etrit Berisha, portiere dell'Atalanta, ha parlato a margine di una sessione autografi a Oriocenter, organizzata dal club orobico. Queste le sue parole riportate da calcioatalanta.it: "È molto divertente per noi essere qui, c’è tanta gente che è venuta per noi stasera, speriamo si divertano. Sabato scorso non è andata bene, potevamo prendere qualcosa in più. Col Milan è stata una sfida decisa da errori, ma abbiamo fatto comunque bene e dobbiamo rimanere concentrati per trovare la forza di trascinare questa Atalanta dove si merita. Abbiamo incontrato tutte le squadre e fatto ottime gare, dimostrando di potercela giocare contro chiunque. Abbiamo la possibilità di fare cose importanti per noi, far divertire il pubblico e far crescere la fiducia in noi stessi e di tutto l’ambiente. I tifosi ci seguono ovunque e se lo meritano”.